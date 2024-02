Prefeitura de Milão trabalha em projeto para reformar estádio de San Siro

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/02/2024 - 14:53 Para compartilhar:

A prefeitura de Milão informou, nesta quinta-feira (22), aos dirigentes dos dois grandes clubes da cidade, Milan e Inter, que está trabalhando em um projeto para reformar o estádio de San Siro, casa de ambas as equipes.

“O objetivo desta reunião era lançar o plano de viabilidade para a reforma do estádio de San Siro”, explicou a prefeitura em um comunicado.

Daqui a três meses, diz a nota, o plano de viabilidade será analisado pelas autoridades locais e pelos dois clubes, para então ser decidido se o projeto segue adiante ou não.

Milan e Inter de Milão disputam seus jogos como mandantes em San Siro, cujo nome real é Giuseppe Meazza, mas ambos parecem decididos a construírem seus estádios próprios.

“O prefeito está ciente de que os dois clubes continuam explorando soluções alternativas, com a esperança de que o projeto lançado em San Siro leve rapidamente a uma conclusão satisfatória para todas as partes”, ressaltou a prefeitura de Milão.

Inicialmente, Milan e Inter planejaram construir no local um estádio novo compartilhado. Esse plano foi descartado, já que San Siro não pode ser destruído por conta de seu “interesse cultural”.

San Siro é um estádio histórico e emblemático, com capacidade para 80 mil espectadores. Foi construído em 1926 e modernizado para a Copa do Mundo de 1990, na Itália, mas atualmente não atende às necessidades dos principais clubes de Milão.

Em 2026, está previsto que o estádio seja palco da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina d’Ampezzo.

No início de fevereiro, o Milan fechou a compra dos terrenos para construir um estádio próprio de 70 mil lugares na localidade de San Donato Milanese, na periferia sudeste de Milão, a 15 quilômetros do estádio atual.

Já a Inter cogitou Rozzano e Assago, localidades do sul da cidade. O clube deve decidir antes do dia 30 de abril se compra ou não os terrenos para a construção de um novo estádio, igualmente para 70 mil espectadores, que também contaria com um museu e outras instalações esportivas.

