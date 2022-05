Prefeitura de Magé comete erro e asfalta parte da linha de trem que cruza cidade

A prefeitura de Magé, no Rio de Janeiro, fez uma ação para tapar buracos na cidade, mas acabou asfaltando parte da linha férrea que atravessa a cidade. Por conta disso, a circulação de trens ficou comprometida nesta segunda-feira (16). As informações são do jornal Extra.





A obra realizada pela prefeitura aconteceu no bairro de Suruí. Moradores fizeram vídeos do erro e as imagens viralizaram nas redes sociais, com um trem parado antes do trecho asfaltado nas obras.

Com enxadas e outras ferramentas, moradores de região tentaram remover o asfalto antes da chegada de equipes da SuperVia, o que, de fato, aconteceu.

Procurada pela publicação, a prefeitura de Magé pediu desculpas à população e que “o erro do encarregado de asfalto da Operação Tapa-Buraco que estava acontecendo no local foi identificado”.

“Esse encarregado já foi afastado das funções. Trata-se de um caso isolado. A Secretaria de Infraestrutura realizou mais de 400 operações como essa em 2021 e todas com sucesso”, disse a prefeitura em comunicado.