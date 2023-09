Prefeitura de Maceió debocha de separações de famosos e divide opiniões: ‘Acalmar o turu turu’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/09/2023 - 0:27 Compartilhe

Nesta segunda-feira, 25, a Prefeitura de Maceió (AL) movimentou a web com um post feito em seu Instagram. Na publicação em questão, o órgão debochou da onda de separações de casais famosos e recebeu centenas de comentários positivos e negativos.

“Tá solteiro forçado? Vem ser feliz em Maceió”, lê-se, na imagem compartilhada, que ainda conta com uma montagem de Ana Castela — dona do hit “Solteiro Forçado” —, Luísa Sonza, Sandy e Bella Campos, que recentemente anunciaram os términos de seus respectivos relacionamentos.

“Maceió é a capital do amor, mas ser solteiro aqui também é bom demais. Se você ‘tá’ sofrendo pelo ex, atual, ou por aquele crush que não te dá bola, tá na hora de acalmar o turu turu do seu coração no nosso mar”, escreveu a Prefeitura, na legenda da publicação.

O resultado da piada foi misto: enquanto alguns internautas se divertiram, outros desaprovaram-na. “Falta de noção e respeito. Ao mesmo tempo que faz marketing com a dor alheia, posta campanha de setembro amarelo”, criticou uma seguidora.

“A prefeitura segue fazendo o melhor marketing”, escreveu outro.

“A prefeitura tá com dinheiro sobrando, hein… O processo vem, pode esperar”, comentou um terceiro.

“Tragam um Oscar para o marketing da Prefeitura de Maceió”, parabenizou mais uma.

Veja:

