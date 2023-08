Prefeitura anuncia show gratuito de David Guetta no ‘#SouManaus Passo a Paço 2023’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/08/2023 - 1:57 Compartilhe

DJ número 1 do mundo, David Guetta estará de volta ao Brasil em setembro para o evento #SouManaus Passo a Paço 2023. O francês foi anunciado nesta quinta-feira, 3, como atração do festival gratuito que acontecerá na capital amazonense nos dias 5, 6 e 7 do próximo mês.

A surpresa foi revelada por David Almeida (Avante), prefeito da cidade, durante uma coletiva de imprensa na Casa de Praia Zezinho Corrêa, na Ponta Negra. A data da apresentação de Guetta, no entanto, ainda não foi divulgada.

Ao lado do DJ, o line-up do evento conta com grandes nomes da música nacional, como Marina Sena, MC Kevin o Chris, Zé Felipe, Zeca Pagodinho, Humberto Gessinger, Murilo Huff, Padre Fábio de Melo e muito mais. Além disso, mais de 15 artistas locais também ganharão espaço nos palcos do festival.

