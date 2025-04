‘Prefeito tiktoker’ de Sorocaba é alvo de Operação da PF contra desvio de verbas

A PF (Polícia Federal) conduz na manhã desta quinta-feira, 10, uma operação que investiga o desvio de verbas públicas que seriam destinadas à saúde de Sorocaba (SP). Um dos alvos da ação é o prefeito Rodrigo Manga (Republicanos) que está em seu segundo mandato e ficou conhecido por fazer vídeos nas redes sociais promovendo a cidade. As autoridades cumprem 28 mandados de busca e apreensão em 12 municípios em São Paulo e na Bahia.

De acordo com a PF, a investigação teve início em 2022, após suspeitas de fraudes na contratação de uma OS (Organização Social) para administrar, operacionalizar e executar ações e serviços de saúde em Sorocaba. Conforme as autoridades, também foram identificados indícios de lavagem de dinheiro por meio de depósitos em espécie, pagamento de boletos e negociações imobiliárias.

Durante a operação, foi determinado o bloqueio de bens e valores que somam R$ 20 milhões. A OS que estaria envolvida no esquema de desvio de verbas foi proibida de firmar contratos com o poder público.

Segundo a PF, os investigados podem responder por corrupção passiva e ativa, ocultação de capitais, peculato, contratação direta ilegal e frustração de licitação.

Os mandados foram cumpridos nas cidades de Sorocaba (SP), Araçoiaba da Serra (SP), Votorantim (SP), Itu (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Paulo (SP), Santo André (SP), São Caetano do Sul (SP), Santos (SP), Socorro (SP), Santa Cruz do Rio Pardo (SP), Osasco (SP) e Vitória da Conquista (BA).

Em contato com a IstoÉ, a assessoria de Rodrigo Manga pontuou que está havendo plena colaboração com as autoridades para que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos “o mais brevemente possível”. “Não é a primeira vez na história que vemos ‘forças ocultas’ se levantarem contra representantes que se projetam como uma alternativa ao sistema e dão voz ao povo”, concluiu.

Quem é Rodrigo Manga

Nascido no dia 31 de janeiro de 1980, Rodrigo Maganhato, mais conhecido como Rodrigo Manga, é prefeito de Sorocaba (SP) desde 2020 — quando foi eleito com 153.228 votos.

É natural de Sorocaba e graduado em Marketing pela Faculdade Uirapuru. Juntou-se ao partido Republicanos para concorrer à prefeitura da cidade, mas antes disso já havia conquistado bons números como vereador: em 2012, em sua primeira disputa política, foi o sexto candidato mais votado – algo que superou na eleição seguinte, tornando-se o vereador com a maior votação da história de Sorocaba.

Possui larga experiência na área do varejo automotivo, ofício que executava antes de lançar-se na vida pública. Segundo o site do próprio Rodrigo, ele teria se envolvido com drogas em certo momento da vida, mas encontrou resgate na religião evangélica. Nesse cenário, converteu-se missionário.

A popularidade do prefeito cresceu significativamente devido sua presença massiva nas redes sociais. Com quase três milhões de seguidores no Instagram e também no TikTok, Manga veicula uma série de vídeos divulgando os suposto feitos da Prefeitura de Sorocaba.

Com uma abordagem cômica e linguagem que se aproxima dos jovens, os conteúdos virais determinaram a imagem nacional transmitida pelo prefeito.

Porém, grande parte das postagens veicula informações inverídicas ou sensacionalistas – como o anúncio da construção de um parque que, na verdade, será realizado em outra cidade. Em várias ocasiões, ele promete e divulga ações que não têm relação com Sorocaba.

Em um dos vídeos, por exemplo, Manga chega a dizer que irá transformar “água do mar em água potável”, se referindo à dessanilização proposta pela Sabesp. O prefeito afirma que uma das empresas seria de Sorocaba quando, na realidade, a companhia tem sede em Santo André (SP).

Em 1° de abril, o político declarou que será pré-candidato à Presidência da República em 2026. Apesar da postagem ter sido feita no “Dia da Mentira”, ele confirmou não se tratar de uma brincadeira.

Em entrevista à IstoÉ Dinheiro em fevereiro, Manga disse querer tornar Sorocaba não só “a melhor do Brasil pra se viver”, mas um centro turístico na região. “A nossa ideia é tornar Sorocaba a ‘Orlando brasileira’, disse.