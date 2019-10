Prefeito sanciona lei de refinanciamento de dívidas com o município

Macaé — O contribuinte que estiver em dívidas com taxas e tributos municipais vai ter a oportunidade de regularizar a situação até o fim do. O prefeito de Macaé, Dr. Aluizio, sancionou lei na segunda que institui um programa de refinanciamento, o Refim. Quem quiser aderir tem até 27 de dezembro para fazê-lo. A dívida poderá ser paga em parcela única ou parcelada, a depender do valor total.

O objetivo é possibilitar o pagamento de créditos tributários e não tributários da Fazenda Municipal, inscritos ou não na dívida ativa, como ISS, IPTU/TSP, ou taxas administradas pela Secretaria Municipal de Fazenda. A adesão ao Refim é homologada no ato do pagamento da primeira parcela, ou quitação em cota única.

Quem deve até R$ 400 poderá dividir o débito em até quatro meses. Os grandes devedores, quantias acima dos R$ 100 mil, podem fracionar o montante em um máximo de 120 parcelas. Dívidas contestadas também podem ser incluídas no programa, desde que o contribuinte desista do processo. Não é permitido negociar valores já executados judicialmente.

Será excluído do Refim aquele que não fizer o pagamento de três parcelas consecutivas, ou cinco no total.