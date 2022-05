Prefeito paraguaio vítima de atentado tem quadro de saúde irreversível

O prefeito de Pedro Juan Caballero, na fronteira do Paraguai com o Brasil, estava em estado crítico nesta quarta-feira, um dia após ser baleado, informaram fontes médicas.

José Carlos Acevedo foi atacado por três indivíduos quando deixava a sede municipal, segundo um boletim da Polícia. Pertencente ao opositor Partido Liberal, ele foi encaminhado para um hospital privado, onde convalescia. “Seu quadro é irreversível”, informou nesta tarde o médico David Peña.





Ronald Acevedo, governador do departamento paraguaio de Amambay, do qual Caballero é capital, disse que seu irmão foi interceptado por três homens armados em via pública. “O presidente Mario Abdo Benítez é o único responsável por tudo o que está acontecendo na cidade”, acusou.

O governador perdeu a filha de 21 anos em um atentado ocorrido em 15 de outubro de 2021, no qual três pessoas morreram na saída de uma boate. Seu outro irmão, Roberto Acevedo, ex-presidente do Congresso paraguaio, escapou de um ataque em 2010, no qual morreram dois seguranças.

Segundo estatísticas policiais, na fronteira seca, no raio de Caballero e Ponta Porã, são registrados cerca de 150 assassinatos por ano relacionados ao crime organizado.

Questionado sobre qual teria sido o motivo do ataque, o governador respondeu: “É porque fazemos bem o nosso trabalho, como aconteceu com o promotor Marcelo Pecci”, referindo-se ao funcionário do Ministério Público assassinado na semana passada na Colômbia.