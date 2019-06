Prefeito morre em explosão e vira herói na Itália

ROMA, 21 JUN (ANSA) – O prefeito da cidade italiana de Rocca di Papa, Emanuele Crestini, morreu nesta sexta-feira (21), após passar dias internado em estado grave devido a uma explosão ocorrida no prédio da Prefeitura. O acidente ocorreu no da 10 de junho, em um imóvel de três andares que servia de sede da Prefeitura de Rocca di Papa, próximo à capital Roma. Mais de 16 pessoas ficaram feridas. Crestini teve 35% do seu corpo queimado e, de acordo com testemunhas, foi um dos últimos a deixarem o prédio para poder ajudar no resgate de outras pessoas.

“Ele se preocupou em retirar toas as pessoas da Prefeitura, em chamas, mas seu heroísmo custou sua vida. O prefeito de Rocca di Papa lutou muito, porém, nesta noite, morreu devido à grande quantidade de fumaça inalada”, lamentou o vice-primeiro-ministro da Itália, Matteo Salvini, do partido Liga Norte. “Acredito que o prefeito Emanuele Crestini mereça a medalha de ouro de valor cívico”, completou. A morte de Crestini eleva para dois o número de vítimas da tragédia. No domingo passado (16), um funcionário público, Vincenzo Eleuteri, também faleceu no hospital. A explosão foi provocada por um vazamento na tubulação de gás, que se rompeu acidentalmente quando operários faziam obras na rua da Prefeitura. Rocca di Papa fica na região do Lazio, a 35 km de Roma, e tem 13 mil habitantes. (ANSA)