Prefeito Fuad Noman está em estado grave após sofrer parada cardiorrespiratória

O prefeito de Belo Horizonte (MG), Fuad Noman (PSD), está internado em estado grave após sofrer uma parada cardiorrespiratória na noite de terça-feira, 25.

Segundo o boletim médico, ao qual a IstoÉ teve acesso, divulgado nesta quarta-feira, 26, ele foi internado no Hospital Mater Dei, onde precisou ser reanimando, porém, evoluiu com choque cardiogênico necessitando de doses elevadas de drogas vasoativas e inotrópicas.

“No momento [Noman] está em respiração controlada por aparelhos, mantendo pressão com medicamentos e cursando com insuficiência renal aguda após a parada cardiorrespiratória. O quadro no momento é bastante grave”, completou.

A nota foi assinada por Enaldo Melo de Lima, coordenador médico do Hospital Integrado do Câncer da Rede Mater Dei de Saúde, e por Anselmo Dornas Moura, coordenador médico da UTI do Hospital Mater Dei.

Diagnóstico de câncer

Em junho de 2024, durante a pré-campanha para as eleições municipais, Fuad anunciou o diagnóstico de câncer linfático. Ele passou pelo tratamento de quimioterapia e, em outubro, anunciou que o câncer estava em remissão e o tratamento havia sido concluído.

Porém, nos últimos meses do ano passado, o prefeito precisou ser internado diversas vezes para tratamento devido às consequências da quimioterapia. Ele deu entrada na UTI do Hospital Mater Dei com insuficiência aguda por causa de um quadro de pneumonia.