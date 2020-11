Prefeito eleito em Recife, João Campos agradece eleitores

A corrida pela prefeitura de Recife foi disputada, mas não “voto a voto” como se imaginava ocorrer entre João Campos (PSB) e Marília Arraes (PT). As pesquisas indicavam diferença mínima de porcentagem entre um e outro, mas Campos venceu com 56,27%, contra 43,73% de Arraes. Logo após o resultado, o prefeito eleito usou o Twitter para agradecer seus eleitores.

“Obrigado, muito obrigado, Recife. Que caminhada incrível! A felicidade é muito grande por aqui, estamos juntos pelos nossos sonhos. O futuro começa agora!”, disse ele na rede social.

Campos tem 27 anos e está no início de sua vida política. Foi eleito deputado federal em 2018 e chega ao seu segundo cargo político. João segue os passos do seu pai, Eduardo Campos, candidato a presidência da República em 2014. Durante a campanha à presidência, Eduardo morreu em um acidente de avião, abreviando sua trajetória política.

Além de filho de Eduardo, João é bisneto de Miguel Arraes, ex-governador de Pernambuco e um dos maiores nomes da política do estado, e neto de Ana Arraes, ex-deputada federal pelo estado e ministra do Tribunal de Contas da União (TCU). A disputa do segundo turno em Recife tinha uma particularidade familiar, uma vez que João é primo de Marília Arraes.

Obrigado, muito obrigado, Recife. Que caminhada incrível! A felicidade é muito grande por aqui, estamos juntos pelos nossos sonhos. O futuro começa agora! #FrentePopulardoRecife pic.twitter.com/e71Z3hhrUQ — João Campos (@JoaoCampos) November 29, 2020

