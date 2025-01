Prefeito é morto a tiros no Equador

O prefeito da cidade equatoriana de Arenillas, perto da fronteira com o Peru, foi baleado no sábado e morreu horas depois no hospital, informaram as autoridades.

O ataque armado contra Eber Ponce ocorre menos de um mês antes das eleições presidenciais no Equador, assolado pela violência de gangues de narcotraficantes.

Segundo a imprensa local, o prefeito foi atacado enquanto dirigia seu veículo.

Vídeos postados nas redes sociais mostram um grupo de pessoas socorrendo um ferido e colocando-o no porta-malas do veículo.

“Não é justo que o trabalho para nossas cidades se torne um risco para nossas vidas e nossas famílias. Isso nos dói e nos enche de indignação”, disse a Associação de Municípios Equatorianos em um comunicado.

Este é o segundo prefeito assassinado na província de El Oro após as eleições presidenciais de 2023, quando Daniel Noboa foi eleito.

O presidente busca a reeleição em 9 de fevereiro e é o favorito, em grande parte devido à sua política dura contra o crime organizado. Segundo o Governo, os homicídios foram reduzidos em 16% em 2024.

Mais de 30 políticos foram assassinados desde 2023, incluindo o candidato presidencial Fernando Villavicencio (centro), baleado ao sair de um comício em Quito na véspera do primeiro turno da votação em 9 de agosto de 2023.

Alguns candidatos presidenciais relatam ameaças.

Após uma escalada do tráfico em janeiro do ano passado, Noboa implantou políticas severas contra cerca de vinte organizações ligadas a cartéis internacionais.

A nação de 17 milhões de pessoas deixou há vários anos de ser uma ilha de paz entre a Colômbia e o Peru, os maiores produtores de coca do mundo.

lv/ag/jc