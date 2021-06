Prefeito e governador do Rio de Janeiro são criticados por Datena após desabamento de prédio

Nesta quinta-feira (03) um prédio desabou no Rio de Janeiro, deixando duas vítimas fatais. Revoltado com o descaso da prefeitura com o acidente, Datena detonou Eduardo Paes (DEM), prefeito do Rio, que deu uma entrevista exibida no “Brasil Urgente”. Durante a reportagem, Eduardo disse que não permitiria mais construções irregulares na cidade, mas Datena interrompeu a fala do político.

“Pode parar. Vocês vão repetir o prefeito de novo? Ninguém aguenta mais isso aí. Vocês vão botar político repetindo tudo o que eles já falaram? Vocês votaram no Paes e nesse Castro aí que ninguém sabe quem é que assumiu no lugar do [ex-governador Wilson] Witzel?”, disse Datena. “Vocês ficam botando político pra mentir pra gente? Pra fazer promessa? Quem muito promete, não cumpre nada. Daqui pra frente não vai ter mais isso [exibir a entrevista]… Isso é mentira desses caras. Foi a mesma coisa que ouvi da outra vez em 2019 que caíram aqueles prédios no Muzena, perto desse local que é domínio de milícia”, completou.

