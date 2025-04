Prefeito do Rio esclarece ‘anúncio’ de show do U2 na cidade em 2026

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, causou um burburinho na web, nesta quinta-feira, 24, por conta de uma declaração que foi entendida como anúncio da banda irlandesa U2 como atração em Copacabana, zona sul da cidade, em 2026. Através da plataforma “Todo Mundo no Rio”, a prefeitura programou uma apresentação internacional por ano, pelos próximos quatro anos, sempre no mês de maio, a começar com o megashow de Lady Gaga no próximo dia 3 de maio.

A declaração foi feita durante evento dedicado ao dia mundial do livro, 23 de abril, quando o Rio recebeu o título de Capital Mundial do Livro, concedido pela UNESCO. Na ocasião, Paes fez piada sobre futuras atrações: “Vamos tentar no futuro a Beyoncé. Se a gente conseguir, vou ser o rei dos gays”, disse.

Através de publicação no “X”, antigo Twitter, o chefe do executivo carioca esclareceu que não se tratava de um anúncio para 2026, mas, sim, uma vontade de trazer U2.

“A quem interessar possa: eu não anunciei show do U2 em Copacabana no próximo ano. A única coisa que disse é que eu gostaria que tivesse U2 em Copacabana no próximo ano. Pela atenção, obrigado!”, escreveu ele na plataforma.

A ideia de transformar a praia de Copacabana em palco de megashow anual aconteceu na ocasião da apresentação de Madonna, em maio de 2024, patrocinado por uma empresa privada. O então candidato à reeleição declarou que o Rio tem a vocação de receber grandes eventos, chegando a sugerir que o próximo show internacional seria com a banda U2, caso fosse reeleito.

Paes venceu a eleição em primeiro turno, ocorrida em 6 de outubro do ano passado. Pouco depois começaram as especulações sobre a atração para o megashow, com Gaga liderando as expectativas dos internautas.

A criação da plataforma “Todo mundo no Rio”, resultado da parceria entre a prefeitura e iniciativa privada, foi anunciada em fevereiro deste ano, com a primeira artista confirmada para se apresentar no total de quatro shows, que serão promovidos pela Bonus Track, mesma empresa responsável pelo show de Madonna, além de Rolling Stones, em 2006.