Prefeito do Rio de Janeiro afirma que está trabalhando para trazer Mundial de Clubes: ‘Não é simples’ Eduardo Paes (PSD) disse que existe uma preferência da Fifa de manter a competição que aconteceria no Japão no continente asiático

O Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) confirmou que está trabalhando para trazer o Mundial de Clubes de 2021 para a capital carioca. De acordo com o político, a Fifa tem uma preferência por manter a competição na Ásia mesmo com a desistência do Japão. Em entrevista à CBN, Paes também brincou afirmando que quer o Rio como sede para agradar os torcedores do Flamengo.

> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 e simule as rodadas!



– Para prestigiar o Flamengo, que pode estar representando o Rio e o Brasil no Mundial de Clubes, nós estamos trabalhando para isso. É desejo do Rio. Já que o Japão cancelou a final do Mundial de Clubes lá, seria super interessante trazer para o Rio. Estou conversando com a CBF, com outros dirigentes, para ver o que a gente consegue fazer, temos conexões, contatos com a Fifa – explicou o prefeito.

E MAIS:

– Não é simples, parece que há uma predileção para se fazer essa final na Ásia. Isso deve ter a ver com patrocinadores privados, enfim, eu não sou especialista no assunto. Mas estamos trabalhando, negociando para que isso aconteça – acrescentou Eduardo Paes.

+ Conheça o novo app do LANCE! e fique por dentro dos resultados e notícias!



Torcedor do Vasco, Eduardo Paes também aproveitou para brincar com os torcedores do rival Flamengo. O prefeito do Rio de Janeiro disse que os Rubro-negros acreditam que a tentativa de sediar o Mundial de Clubes é por causa do clube da Gávea.

– E os Flamenguistas tão crentes que eu estou fazendo isso por eles, na sua mania de achar que estão em todas as finais de Mundiais de Clubes, pronto falei – brincou o prefeito.

E MAIS:

Veja também