Prefeito de Veneza quer catracas nos acessos da cidade

VENEZA, 17 JUL (ANSA) – O prefeito de Veneza, Luigi Brugnaro, anunciou nesta sexta-feira (17) um projeto para instalar catracas automáticas em todos os acessos do centro histórico da cidade para controlar o fluxo de pessoas.

Segundo Brugnaro, de centro-direita, residentes, trabalhadores pendulares e estudantes poderão baixar um código de acesso nos smartphones que garantirá acesso livre à região. “Nesse ponto, se decidirá quantas pessoas a cidade pode receber”, explicou, durante um encontro com donos de hotéis.

Para turistas, o prefeito prevê lançar um aplicativo e um sistema de compra de ingressos antecipados para entrar em Veneza. Turistas com reservas em hotéis receberão a chave de acesso junto com a confirmação da hospedagem.

“A ideia é instalar catracas automáticas em todos os acessos da cidade, e a chave ficará no smartphone”, explicou. A Prefeitura planejava instituir ainda neste ano uma taxa de até oito euros contra turistas que não pernoitam no centro histórico da cidade.

A cobrança entraria em vigor em 1º de julho, mas foi adiada para 2021 em função da pandemia do novo coronavírus, que atingiu em cheio o setor de turismo. Tanto a taxa quanto o controle de acesso serão voltados a pessoas que visitam o centro histórico de Veneza e as ilhas da cidade, como Murano e Burano, mas sem pernoitar nessas regiões.

Aqueles que dormem na área da Lagoa de Veneza já pagam a “tassa di soggiorno”, que varia de um a cinco euros por dia. Por outro lado, adeptos do chamado “bate e volta” hoje não arcam com nenhuma taxa para entrar no superlotado centro histórico da cidade.

“Encontramos uma solução: entra apenas quem reserva”, disse Brugnaro nesta sexta, mas sem dar prazos para a implantação das catracas. (ANSA)

