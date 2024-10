Prefeito de Teresina ‘perde’ 226 mil votos em 4 anos e consegue só 2%; veja lista de menores votações em tentativas de reeleição

Eleito em 2020 no segundo turno com 236.339 votos, o prefeito de Teresina (PI), Dr. Pessoa (PRD), não conseguiu se reeleger nas eleições municipais deste ano. Mais do que isso, o político teve a pior votação da história entre prefeitos que tentaram reeleição.

Em coletiva de imprensa no dia seguinte ao primeiro turno, Dr. Pessoa mostrou surpresa com a quantidade de votos que recebeu — 10.131 votos, apenas 2,20% do total, e 226.208 a menos do que recebeu no segundo turno das eleições de 2020.

Na capital do Piauí, o pleito foi liquidado no primeiro turno, com Silvio Mendes (União) eleito com 239.848 votos, ou 52,19% do total dos válidos.

“Eu não estou chateado. Agora, é uma coisa estranha. Eu fazia diversas reuniões, era abraçado, uma coisa fantástica, e os votos não apareceram. Na minha concepção [o resultado] não foi bom”, afirmou.

Apesar do questionamento do político — protagonista de uma cabeçada em seu rival, Francinaldo Leão (PSOL) — no debate da TV Bandeirantes no dia 8 de agosto — as pesquisas já indicavam dificuldades do médico na corrida pela eleição. Na Quaest divulgada na véspera do pleito, Dr. Pessoa registrou 3% das intenções de voto.

Veja a lista dos menores percentuais de votos recebidos por um candidato à reeleição a cada ano desde a aprovação do modelo no Brasil

2024 – Dr. Pessoa (PRD), Teresina (PI), 2,2%

2016 – João Alves (DEM), Aracajú (SE), 9,99%

2000 – Aníbal Barcelos (PFL), Macapá, 13,17%

2020 – Marchezan Jr. (PSDB), Porto Alegre, 21,07%

2012 – Luciano Ducci (PSB), Curitiba (PR), 26,77%

2004 – Nilmar Ruiz (PL), Palmas (TO), 32,67%

2008 – Serafim Correia (PSB), Manaus (AM), 42,87% – segundo turno