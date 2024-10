Prefeito de Taboão da Serra sofre atentado e é baleado no ombro

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/10/2024 - 16:06 Para compartilhar:

O prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio da Silva (Podemos), foi baleado na tarde desta sexta-feira, 18, na altura do ombro. O veículo oficial da prefeitura, em que o político estava, foi alvo de um atentado.

Após o atendimento no pronto atendimento da cidade, Aprígio foi transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O site IstoÉ entrou em contato com a unidade para obter mais informações sobre o estado de saúde do prefeito, mas o caso está em apuração.

“As autoridades policiais já foram acionadas e estão conduzindo as investigações para esclarecer os detalhes e encontrar os responsáveis”, afirmou a prefeitura de Taboão da Serra, em nota oficial.

Aprígio é candidato à reeleição na cidade, onde o segundo turno será disputado em 27 de outubro. Na primeira votação, ele teve 25,93% dos votos válidos, contra 48,98% de Daniel Plana (União Brasil).