Prefeito de Taboão da Serra baleado no ombro recebe alta de hospital

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/10/2024 - 20:57 Para compartilhar:

O prefeito de Taboão da Serra e candidato à reeleição, José Aprígio (Podemos), recebeu alta do hospital neste sábado, 26. Aprígio sofreu um atentado no dia 18 de outubro e foi baleado no ombro. Ele ficou sob cuidados médicos no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde então.

Aprígio foi atingido na BR-116, enquanto ia para um almoço na avenida Marechal Castelo Branco depois de realizar compromissos de campanha.

Um veículo emparelhou e um de seus ocupantes disparou pelo menos cinco vezes em direção ao carro do prefeito, um Jeep Renegade blindado. Uma das balas perfurou o vidro da porta traseira.

Nesta última segunda-feira, 21, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) decretou a prisão de um homem suspeito envolvido no ataque a tiros. Investigações da Polícia Civil identificou dois veículos que teriam sido usados no crime. Segundo a instituição, ambos os veículos foram encontrados em Osasco, na Grande São Paulo.

Aprígio disputa a reeleição no segundo turno em Taboão da Serra contra o candidato Engenheiro Daniel (União). No primeiro turno, Daniel recebeu 48,98% dos votos válidos e quase se elegeu. O prefeito do Podemos ficou em segundo, com 25,93% dos votos.

Aprígio disputa a reeleição no segundo turno em Taboão da Serra contra o candidato Engenheiro Daniel (União). No primeiro turno, Daniel recebeu 48,98% dos votos válidos e quase se elegeu. O prefeito do Podemos ficou em segundo, com 25,93% dos votos.

Taboão da Serra fica na Grande São Paulo e faz divisa com a zona sul da capital paulista, Embu das Artes e Cotia. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade tem 273.542 habitantes (dados de 2022).