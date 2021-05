Prefeito de SP lamenta morte do arquiteto Paulo Mendes da Rocha

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), divulgou nota neste domingo, 23, lamentando a morte do arquiteto Paulo Mendes da Rocha. “A cidade de São Paulo, o Brasil e o mundo perderam hoje uma das suas principais referências arquitetônicas e urbanísticas”, disse.

Paulo Mendes da Rocha morreu neste domingo, aos 92 anos de idade. Desde a morte de Oscar Niemeyer (1907-2012), ele era o mais renomado arquiteto brasileiro. E, inconteste, o mais premiado de todos eles, tendo recebido condecorações como o prêmio Pritzker, principal distinção da arquitetura mundial, em 2006, e o Leão de Ouro da Bienal de Arquitetura de Veneza, em 2016.

Abaixo a íntegra da nota oficial:

A cidade de São Paulo, o Brasil e o mundo perderam hoje uma das suas principais referências arquitetônicas e urbanísticas com a passagem de Paulo Mendes da Rocha.

Ao longo de sua vida, o mestre desenvolveu vários projetos reconhecidos pela comunidade internacional. Grande parte de sua obra está na capital paulista, muitas da quais tombadas pelo Patrimônio Histórico.

A Pinacoteca do Estado, o MUB, a remodelação e a cobertura metálica da Praça do Patriarca e, mais recentemente, o projeto do SESC da Rua 24 de Maio são alguns poucos exemplos do legado de Paulo Mendes da Rocha. À família, parentes e amigos os meus sinceros e profundos sentimentos.

Ricardo Nunes

Prefeito da Cidade de São Paulo

Veja também