Prefeito de São Paulo recebe alta hospitalar

O prefeito Bruno Covas recebeu alta hospitalar hoje (15), após ser internado na quarta-feira, por ter sentido sintomas de desconforto abdominal. Os exames realizados para investigar as causas desse desconforto mostraram um quadro de colite autolimitada, ou seja, o prefeito teve uma inflamação do intestino com melhora espontânea.

“O prefeito apresentou rápida melhora clínica e, após período de vigilância médica, deixou o hospital hoje”, diz o boletim médico do hospital Sírio Libanês.

Covas continua em tratamento com imunoterapia contra um câncer na região dos gânglios linfáticos. Segundo boletins médicos divulgados anteriormente a medicação está sendo eficaz no combate à doença.

O prefeito Bruno Covas vem sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. David Uip, pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dr. Artur Katz e Dr. Tulio Eduardo Flesch Pfiffer.