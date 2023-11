Prefeito de São Paulo diz que pediu para a Aneel cancelar contrato com a Enel

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/11/2023 - 16:36 Para compartilhar:

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), colocou em xeque a concessão da Enel Distribuição na capital após uma nova queda de energia causada pelas chuvas. De acordo com o prefeito, ele pediu à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) o cancelamento do contrato com a companhia.

Nunes diz que a motivação para esse pedido não foram apenas as recentes quedas de energia, mas diversos outros problemas que tem tido com a concessionária.

“O problema é grave, e não é só por conta da falta de resposta nesses adventos das rajadas de vento e das chuvas, já é um problema que a prefeitura vem discutindo a bastante tempo, eles precisam melhorar muito”, afirmou o prefeito em entrevista coletiva no período da manhã desta quinta-feira, 16.

“A gente já vinha há muito tempo discutindo com a Enel uma série de questões, eu tenho, por exemplo, cinco UBS [Unidade Básicas de Saúde] que estão prontas aguardando a Enel fazer a ligação de energia. Eu tenho um conjunto todo habitacional para inaugurar na Vila Olímpia e que a gente não consegue inaugurar porque a Enel já tem cinco meses que não vai fazer a ligação de energia”, disse o prefeito de São Paulo.

