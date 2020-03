Prefeito de São Bernardo é internado na UTI após piora em quadro de coronavírus

O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, de 45 anos, precisou ser internado no domingo (29) em uma Unidade de Terapia Intensiva. Ele teve confirmado o diagnóstico para coronavírus na última quarta-feira (25).

Segundo comunicado, divulgado nas redes sociais do prefeito, ele não teve melhoras em seu quadro de saúde e, após um médico passar em sua residência e ter constatada a oxigenação baixa no prefeito, decidiu encaminhá-lo ao Hospital São Luiz.

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, após ter seu quadro respiratório agravado, foi hospitalizado e encontra-se,… Posted by Orlando Morando on Sunday, March 29, 2020

O prefeito de São Bernardo tem adotado medidas rigorosas para tentar deter o avanço da pandemia na cidade, que tem população de 839 mil pessoas, segundo estimativa do IBGE do ano passado.

Morando se antecipou à recomendação do governador João Doria (PSDB) e fez o comércio baixar as portas já no último dia 23. No Estado de São Paulo, a medida passou a valer no dia seguinte. Junto aos prefeitos das outras seis cidades do ABC – Santo André, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra -, o chefe do Executivo bernardense decidiu reduzir em até 70% o serviço de transporte público.