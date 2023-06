Prefeito de Roma recebe Lula e lembra ‘grave injustiça política’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/06/2023 - 16:01 Compartilhe

ROMA, 21 JUN (ANSA) – O prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, recebeu nesta quarta-feira (21) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e lembrou que o petista foi alvo de “uma grave injustiça política” ao ser detido no âmbito da Operação Lava Jato.

Gualtieri visitou Lula em julho de 2018, época em que exercia mandato de eurodeputado pela Partido Democrático (PD). Para ele, o petista “sofreu uma das mais graves injustiças políticas, foi preso injustamente, mas o Brasil conseguiu se redimir”. “Era um dever apoiá-lo nesta injustiça”, acrescentou.

Por sua vez, Lula expressou sua gratidão ao político italiano por visitá-lo durante o período em que esteve detido em Curitiba, entre 2018 e 2019.

“Amigos italianos, após a eleição de Gualtieri como prefeito de Roma, não poderia vir à Itália sem visitá-lo e sem visitar a cidade”, disse o petista, acrescentando que esta é uma visita de agradecimento para “expressar minha profunda gratidão pela solidariedade manifestada por Gualtieri, que me encontrou no Brasil em momentos difíceis”.

Já Gualtieri destacou que foi um grande prazer reencontrar Lula e vê-lo como presidente do Brasil, porque isto é “um sonho que se tornou realidade, após um período sombrio”.

“Seu retorno à presidência é um evento excepcional para o povo brasileiro e para toda a comunidade internacional”, acrescentou o prefeito de Roma.

Segundo o italiano, “os sinais desse ‘efeito Lula’ já são evidentes no Brasil”, principalmente pela situação de forte recuperação e melhora, além do papel que o país pode desempenhar para a transição ecológica, a luta contra as mudanças climáticas combinada com a batalha social por um governo mundial mais democrático e multilateral”.

“Lula conseguiu combinar crescimento e desenvolvimento econômico com equidade social e redução das desigualdades com forte foco no meio ambiente. Uma mudança radical em relação a Bolsonaro. O desafio ambiental não pode ser vencido sem um modelo de desenvolvimento mais justo. Lula tem essa capacidade para unir esses aspectos”, reforçou o italiano.

Gualtieri disse que os dois também conversaram sobre política, os resultados positivos que o Brasil está alcançando, bem como a candidatura de Roma à Exposição Universal (Expo) 2030, e enfatizou que encontrar Lula “é a alegria de encontrar um amigo, mas também uma referência para mim e para os progressistas de Roma e do mundo”.

Já sobre o conflito na Ucrânia, o prefeito italiano afirmou que “a guerra é terrível para a Europa e para o mundo” e “Lula está empenhado em um esforço diplomático para uma solução pacífica do conflito”.

Por fim, Lula garantiu que esta “viagem foi importante porque colocou o Brasil no centro da discussão sobre as questões climáticas globais”, tendo em vista que o país “assumiu o compromisso de desmatamento zero até 2030”.

O petista realizará uma coletiva de imprensa amanhã (22) para fazer um balanço de sua visita ao território italiano. (ANSA).

