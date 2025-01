Prefeito de Osasco lamenta assassinato de secretário de segurança

O prefeito de Osasco, Gerson Pessoa (Podemos), usou as redes sociais para lamentar o assassinato do secretário-adjunto de Segurança e Controle Urbano, Adilson Custódio Moreira, dentro da prefeitura do município na noite de segunda-feira, 6. Além disso, o gestor decretou luto oficial de três dias.

“Estou consternado com essa situação. Vamos acompanhar a família do Moreira e oferecer todo o suporte necessário neste momento de dor. Nossas orações à família e aos amigos da vítima neste dia tão triste para Osasco”, escreveu Gerson.

+ Secretário-adjunto de segurança de Osasco é morto na sede da Prefeitura

+ Quem era o secretário adjunto da prefeitura de Osasco morto por guarda civil

Adilson tinha 53 anos e havia montado uma empresa de motoboys. Depois, prestou concurso público para a Guarda Municipal de Osasco, cargo que teve por mais de 25 anos.

De acordo com a administração municipal, houve um desentendimento entre Adilson e o guarda-civil Henrique Marival de Sousa, que estavam sozinhos em uma sala fechada. Após efetuar os disparos, o atirador trancou a porta, impedindo o acesso de funcionários e policiais ao local.

Equipes do GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais), especializada em negociações de reféns, foram enviada da capital para o local. O suspeito se entregou por volta das 19h30.

Segundo o programa Brasil Urgente, da Band, o efetuou pelo menos dez disparos. Após se entregar, o atirador teria dito a policiais que “explodiu” após discutir com a vítima durante uma reunião, ocorrida pouco antes do episódio.