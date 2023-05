++ Prefeito de Nápoles celebra título ‘merecido’ da Série A ++

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/05/2023 - 18:26 Compartilhe

NAPOLES, 4 MAI (ANSA) – O prefeito de Nápoles, Gaetano Manfredi, comemorou nesta quinta-feira (4) a “merecida” conquista antecipada do título do Campeonato Italiano pelo Napoli, após empate por 1 a 1 com a Udinese.

“Finalmente! Os azzurri conquistaram um merecido Scudetto pelo jogo, paixão e mentalidade. Um time de jovens talentos, um clube saudável e um público extraordinário de torcedores: uma mistura vencedora que só representa o início de um ciclo de sucessos”, declarou.

De acordo com Manfredi, “Nápoles inteira, com alegria e responsabilidade, apoiou os jogadores: uma equipe e uma cidade vencedora hoje e no futuro”. (ANSA).

