Prefeito de Milão critica vaquinha para agressores de brasileira

MILÃO, 6 JUL (ANSA) – O prefeito de Milão, Giuseppe Sala, criticou nesta quinta-feira (6) a iniciativa de um sindicato italiano de lançar uma coleta de fundos para os três policiais acusados de espancar uma mulher transexual brasileira no fim de maio.

A vaquinha foi lançada na quarta-feira (5) pelo Sindicato Italiano Unitário dos Trabalhadores da Polícia (Siulp), com o objetivo de ajudar a pagar as despesas processuais dos agentes.

“Me parece uma coisa anormal, imprópria. Eu respeito os agentes de polícia, nunca me comportei de forma ideológica ou demagógica. Mas, como vimos, erros foram cometidos. Acredito que essa seja uma iniciativa um pouco negligente”, afirmou o chefe do Executivo milanês.

A agressão contra a brasileira, que estava no chão e desarmada, aconteceu em frente à biblioteca da Universidade Bocconi. O episódio foi registrado em vídeo, e as imagens, que mostram os policiais atacando a mulher com chutes e golpes de cassetete, inclusive na cabeça, provocaram indignação na Itália.

O Ministério Público de Milão abriu um inquérito contra três agentes da polícia local por lesões com agravante de abuso de poder. A prefeitura também apura o caso através de um procedimento disciplinar.

O secretário do Siulp na Lombardia, Daniele Vicini, justificou a realização da vaquinha: “Não podemos permitir que policiais, no cumprimento de seu dever de ofício, sejam retratados como monstros e condenados a priori”. A entidade também ofereceu advogados para os agentes. (ANSA).

