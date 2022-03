Prefeito de Lviv relata outro ataque após foguetes atingirem arredores de cidade ucraniana no oeste

Por Natalia Zinets e Mari Saito

LVIV, Ucrânia (Reuters) – O prefeito de Lviv disse que mais um foguete atingiu a cidade no oeste da Ucrânia no sábado, não muito tempo depois de dois alcançarem os seus arredores, no que parecem ter sido os primeiros ataques dentro dos limites da cidade desde o começo da guerra com a Rússia.

Lviv, a cerca de 60 quilômetros da fronteira com a Polônia, estava até agora escapando dos bombardeios e conflitos que devastaram algumas cidades ucranianas mais próximas da Rússia, desde que Moscou começou a sua invasão em 24 de fevereiro.

Mas no sábado, o governador Maksym Kozytskyy disse que dois foguetes haviam atingido os arredores da cidade ao leste, no meio da tarde, e ordenou que moradores buscassem abrigo.

Mais tarde, o prefeito Andriy Sadoviy disse que havia ocorrido outro ataque. “Mais um ataque com foguete em Lviv”, disse, em uma publicação online.

Ele não deu detalhes da localização. Afirmou que o ataque havia danificado infraestrutura, mas não prédios residenciais.

Os primeiros ataques atearam fogo a uma instalação industrial de armazenamento de combustível, mas não atingiu áreas residenciais, disse Sadoviy.

O governador Kozytskyy disse que cinco pessoas haviam sido feridas no ataque, citando números preliminares.

“Fiquem em abrigos! Não saiam às ruas!”, alertou.

(Reportagem de Natalia Zinets, Mari Saito e Silvia Aloisi)

