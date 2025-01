Prefeito de Itapevi (SP) termina mandato com 92% de aprovação

No dia 31 de dezembro de 2024, aos 43 anos, Igor Soares, então prefeito de Itapevi, cidade da Grande São Paulo com cerca de 250 mil habitantes, encerrou seu mandato com 92% de aprovação, de acordo com pesquisa do IPEC (Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica), antigo Ibope, um dos maiores índices registrados por um político em segundo mandato. Ele também elegeu seu sucessor, Marcos Godoy, o Teco (Podemos), com 73% dos votos.

Em 2020, como candidato à reeleição, Igor conquistou 98% dos votos válidos, o maior percentual do Brasil naquele pleito, enfrentando outros dois candidatos.

Ao assumir a Prefeitura em 1º de janeiro de 2017, Igor iniciou uma gestão que transformou a cidade. Nas ruas de Itapevi, é difícil encontrar alguém que não elogie seu trabalho. Durante seus oito anos de governo, foram mais de 500 obras e ações relevantes entregues à população.

Igor foi o idealizador de um novo modelo de educação em tempo integral na região. Construiu cinco Escolas do Futuro, cada uma com capacidade para mil alunos, todas conectadas à plataforma Google For Education e com uma metodologia moderna, focada no protagonismo dos estudantes, além de piscina aquecida, quadra coberta e quatro refeições por dia. Ele também trouxe para a cidade a ETEC (Escola Técnica) e a primeira faculdade pública da cidade, a Fatec do Centro Paula Souza, ampliando as oportunidades de formação técnica e superior.

Saúde

Na saúde, suas ações foram igualmente marcantes. Inaugurou o Centro Integrado de Saúde (CIS), que já realizou mais de 500 mil atendimentos em diversas especialidades. Construiu o Centro de Hemodiálise, diversas unidades básicas de saúde, dois prontos-socorros e, em dezembro de 2024, entregou o Espaço Marias – Casa da Mulher, dedicado à saúde feminina e ao atendimento de gestantes de alto risco.

Igor pavimentou mais de 100 quilômetros de vias e planejou importantes viários para agilizar o trânsito. Foi também o prefeito que mais realizou obras de combate a enchentes em Itapevi, com destaque para a construção de três piscinões e a canalização de córregos, reduzindo em 90% as ocorrências de enchentes.

Em 18 de março de 2020, foi o primeiro prefeito brasileiro a criar um Centro de Combate ao Coronavírus, equipado com respiradores mecânicos e tomógrafos, além de profissionais qualificados, incluindo fisioterapeutas. Nenhum paciente sofreu com a falta de leitos na cidade durante a crise.

A gestão de Igor acumulou diversos prêmios e reconhecimentos. Em 2024, Itapevi foi a única cidade paulista a conquistar o Selo Diamante, alcançando 100% de transparência no Radar Nacional de Transparência Pública. O programa Itapevi Digital rendeu à cidade o Prêmio InovaCidade, concedido pelo Instituto Smart City Business America.

Itapevi também recebeu o título de Município de Referência “Google for Education”, sendo uma das duas únicas cidades no Brasil a obter essa distinção. Além disso, Igor foi reconhecido como Prefeito Amigo da Criança pela Fundação Abrinq e Prefeito Empreendedor pelo Sebrae.

Ao longo de seus mandatos, Itapevi se destacou no ranking da Escala Brasil Transparente da Controladoria Geral da União e obteve alta classificação no índice CAPAG, do Tesouro Nacional, demonstrando uma gestão financeira eficiente e transparente.