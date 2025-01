Prefeito de Fortaleza anuncia redução de 20% do próprio salário

Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) anunciou uma redução de 20% do próprio salário e dos demais integrantes do primeiro escalão do Executivo local — que inclui secretários e a vice-prefeita, Gabriella Aguiar (PSD) — nesta quarta-feira, 15. Com a alteração, o petista passa a receber R$ 22.880,00 mensais.

O prefeito também promoveu uma redução de quase 30% dos gastos com servidores do município, em um pacote de contenção fiscal que explicou em vídeo publicado no X (antigo Twitter). Veja abaixo:

Nesta quarta-feira (15), apresentei o Plano de Contenção Orçamentária da Prefeitura de Fortaleza. Com planejamento e responsabilidade, cuidaremos da saúde fiscal para cumprir com os compromissos que firmamos com o povo fortalezense. Vem ver! pic.twitter.com/8OatJfV6gl — Evandro Leitão (@EvandroLeitao) January 15, 2025

Desde que tomou posse na capital cearense, em 1º de janeiro, Leitão afirma ter recebido as chaves da prefeitura com um rombo bilionário deixado pelo antecessor, José Sarto (PDT), derrotado ainda no primeiro turno na tentativa de reeleição. As medidas anunciadas são uma reação a esse cenário.