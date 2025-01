Prefeito de Cuiabá proíbe distribuição de marmita para moradores de rua

O prefeito de Cuiabá (MT), Abílio Brunini (PL), afirmou na sexta-feira, 17, que irá acabar com o programa de distribuição de alimentos para moradores de rua e pediu para a população não oferecer marmitas aos desabrigados. A declaração foi dada após uma visita a um terreno onde moradores de rua se concentram na capital mato-grossense.

Na avaliação do aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o programa é um facilitador para a manutenção dos desabrigados na rua. Ele, no entanto, se comprometeu a abrir um restaurante para atender os moradores.

“Não quero mais continuar com esse programa de entregar marmitas nas ruas. Não quero nem que a sociedade faça isso. Quero orientar a sociedade e as entidades religiosas, as associações: não entreguem marmitas nas ruas”, afirmou.

“Todo tipo de facilitador para que as pessoas permaneçam na rua prejudica as ações de tentar tirá-las de lá. Ao mesmo tempo que a gente está lutando para fazer um convencimento de levar as pessoas para um lugar de tratamento, de cuidado, tem pessoas facilitando para que elas permaneçam aqui [nas ruas]”, concluiu Brunini.

O programa de distribuição de marmitas para os moradores de rua deve durar mais dois meses, de acordo com o prefeito cuiabano. O contrato com a empresa responsável pela ação está se encerrando e não será renovado.