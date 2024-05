Prefeito de Cantagalo xinga eleitores em evento: ‘Não quero voto de ninguém e vocês vão todo mundo à m*’

Da Redação Com Estadãoi Da Redação Com Estadão https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-estadao/ 14/05/2024 - 12:17 Para compartilhar:

Guga de Paula (PP-RJ), prefeito da cidade de Cantagalo (RJ), município que fica a cerca de 245 quilômetros da capital fluminense, mandou os eleitores “à merd*”, após subir ao palco, aparentemente alterado, e dar um discurso em um show que ocorreu no sábado, 11. O vídeo das falas do político viralizou nas redes sociais.

O evento utilizado pelo prefeito para ofender os próprios eleitores era uma cavalgada que ocorreu no distrito de Euclidelândia. Na ocasião, ocorreria uma apresentação do cantor Pedro Garcia. Guga de Paula alegou ser amigo do músico e subiu no palco.

Confira o vídeo:

Prefeito de Cantagalo, Guga de Paula (PP), sobe em palanque e manda eleitores ‘à merda’ Em determinado momento, se volta a um homem da plateia e pede q ele seja retirado do local: “Segurança,esse cara me desacatou, prende ele, prende ele!”, ele exige, em meio às vaias do público pic.twitter.com/gLGcwkbV9Q — Tininha Souza 🌼🇧🇷🇵🇹 (@tininhasouzarj) May 13, 2024

Na gravação, Guga de Paula afirma, com sinais de embriaguez, que não deseja o voto dos eleitores “nunca mais”, já que não será candidato. “Vocês votem em quem quiserem. Eu vou mandar todo mundo à merd*. Sabe por quê? Eu vim aqui como prefeito para respeitar o meu amigo Pedro Garcia”, declara o político, repetindo as ofensas posteriormente.

Depois das falas, Guga de Paula foi vaiado pelo público. “Segurança, esse ‘cara’ me desacatou. Prende ele!”, exclama o político em outro momento apontando para um homem que estava na plateia. O microfone é passado para Paulo Garcia e volta para as mãos do prefeito alguns instantes depois, momento em que o gestor municipal parabeniza a organização do evento.

Em dezembro de 2023, Guga de Paula foi gravado por uma câmera de segurança perseguindo um homem com uma arma dentro de um bar da cidade. Na ocasião, o político foi preso por porte ilegal, mas foi liberado após pagamento de uma fiança na quantia de R$ 4 mil. À época, a Câmara de Vereadores pediu o impeachment do prefeito, solicitação que não foi aprovada.

A IstoÉ tentou contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Cantagalo, mas não obteve resposta até o momento de publicação desta notícia.