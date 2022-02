Prefeito de Bom Jesus de Goiás viraliza ao presentear 15 netos com carros de luxo

O prefeito de Bom Jesus de Goiás, Adair Henriques da Silva (DEM), fez sucesso nas redes sociais após ter presenteado 15 netos com carros de luxo. As informações são do g1.

Os carros foram entregues no último domingo (6), durante um almoço. Cada modelo do veículo custa, em média, R$ 150 mil. No total, a ostentação familiar pode ter custado mais de R$ 2 milhões.

De acordo com uma das netas de Adair, a engenheira agrônoma Adriana Desidério Maggioni, de 30 anos, esta não é a primeira vez que o avô faz um “agrado” para a família.

“Além de prefeito, meu avô é produtor rural, e ele sempre presenteou a família. Assim que um filho dele se casava, ele presenteava com uma casa”, disse a neta.

Adriana conta que durante a entrega dos carros, o avô reuniu todos os negos e recontou sua história de vida.

“Além do presente material, dá para ver nos olhos do meu avô que ele faz isso com gratidão. Nosso avô é um elo na nossa família, ele gosta de ajudar todos”, disse.

