Prefeito de BH tem parada cardiorrespiratória e está em estado grave, informa boletim médico

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), teve uma parada cardiorrespiratória na noite desta terça-feira, 25, e precisou ser reanimado, informa um boletim médico divulgado na manhã desta quarta-feira, 26, pelo Hospital Mater Dei, de Belo Horizonte.

O boletim informa que o prefeito da capital mineira está respirando por aparelhos e que o quadro de saúde “é bastante grave”.

Fuad segue internado desde o dia 3 de janeiro. No dia seguinte à entrada no hospital, pediu licença do cargo. O vice-prefeito Álvaro Damião (União Brasil) está em exercício do cargo desde então. Noman recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no dia 29 de janeiro, mas seguiu sob cuidados médicos.

O prefeito da capital mineira foi diagnosticado com câncer no sistema linfático em julho de 2024, às vésperas do início da campanha eleitoral. O tratamento surtiu efeito e ele anunciou, durante a campanha à reeleição, que estava curado.

No entanto, após o pleito, as complicações voltaram a se manifestar e Fuad Noman foi internado quatro vezes desde então, por motivos diversos: diarreia, sangramento intestinal, sinusite, bronquite e dores nas pernas. No dia 1º de janeiro, por recomendação médica, ele foi empossado na prefeitura de Belo Horizonte de forma remota. Durante a última internação, ele foi diagnosticado com pneumonia.