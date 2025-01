Prefeito de BH, Fuad Noman tem melhora, mas segue internado na UTI, diz novo boletim

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), apresentou melhora no seu quadro de saúde durante a noite desta sexta-feira, 3, mas continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com insuficiência respiratória aguda e respirando com a ajuda de aparelhos. As informações foram divulgadas neste sábado, 4, em um novo boletim da Rede Mater Dei de Saúde.

“O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, segue internado na UTI – Unidade de Terapia Intensiva na Rede Mater Dei de Saúde com insuficiência respiratória aguda com necessidade de assistência ventilatória, teve melhora do quadro no período noturno. No momento, está realizando exames”, informa o boletim. O prefeito foi internado nesta sexta.

Esta é a quarta internação de Fuad desde sua reeleição, em outubro do ano passado. Ele foi empossado por chamada de vídeo na última quarta-feira, 1º, já que, nos últimos meses, vem passando por tratamento contra o câncer e, por recomendação médica, precisa evitar ambientes com grande aglomeração de pessoas devido ao risco de infecções. Seu discurso foi lido pelo vice-prefeito, Álvaro Damião (União Brasil), devido às dificuldades de fala que enfrenta.

Fuad tem 77 anos e foi diagnosticado em junho com linfoma não Hodgkin. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o linfoma não Hodgkin é um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático e que se espalha de maneira não ordenada.