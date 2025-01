Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, volta a ser entubado

O prefeito de Belo Horizonte (MG), Fuad Noman (PSD), segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Mater Dei e precisou ser novamente entubado após apresentar complicações no seu quadro de saúde na manhã de quinta-feira, 9.

A informação foi confirmada ao site IstoÉ pela assessoria de imprensa do prefeito.

Noman estava apresentando melhoras nos últimos dias e chegou a ser extubado na noite de domingo, 5, e estava respirando com ajuda de um cateter nasal externo de alto fluxo.

De acordo com a equipe médica, os exames inflamatórios e infecciosos também estavam em evolução e o prefeito encontrava-se lúcido e consciente, respondendo aos comandos solicitados.

Fuad chegou a se manifestar nas redes sociais agradecendo ao carinho e apoio recebido. “Essa corrente de afeto e positividade me motiva a seguir mais firme e grato do que nunca”, escreveu.

Por conta da internação, ocorrida no sábado, 4, o prefeito se licenciou do cargo por 15 dias. Até o dia 18 de janeiro, quem fica à frente da Prefeitura de Belo Horizonte é o vice, Álvaro Damião (União).

Diagnóstico de câncer

Em junho de 2024, durante a pré-campanha para as eleições municipais, Fuad anunciou o diagnóstico de câncer linfático. Ele passou pelo tratamento de quimioterapia e, em outubro, anunciou que o câncer estava em remissão e o tratamento havia sido concluído.

Porém, nos últimos meses do ano passado, o prefeito precisou ser internado diversas vezes para tratamento devido às consequências da quimioterapia. Ele deu entrada na UTI do Hospital Mater Dei com insuficiência aguda por causa de um quadro de pneumonia.