Prefeito critica atitude ‘desdenhosa’ de policial em vídeo do choro de Gisele Bündchen no carro

O prefeito da cidade de Surfside, na Flórida, criticou a abordagem do policial que parou o carro de Gisele Bündchen na última quarta-feira, 24. Na ocasião, a modelo de 43 anos chorou ao informar ao oficial que estava sendo seguida por paparazzi.

“Eu tenho esses caras me seguindo, nada me protege,” disse a brasileira, entre lágrimas. O policial respondeu que não poderia impedir os fotógrafos de tirarem fotos e a aconselhou a registrar um boletim de ocorrência com a polícia de Miami Beach a respeito dos paparazzi, já que o problema teve origem naquela área.

Em uma carta enviado ao chefe interino da polícia local, Henry Doce, o prefeito Charles Burkett disse que ficou “consternado” ao assistir ao vídeo. O texto foi obtido pela Local 10 News, parte da rede ABC, mesmo canal de televisão norte-americano que divulgou o vídeo da abordagem.

Burkett afirmou que o registro mostra como Bündchen estava “chateada e assustada” e disse que a resposta do policial “é totalmente inaceitável e não reflete os valores, o julgamento e o serviço que os residentes esperam de sua polícia”.

“Pelo contrário, o trabalho primordial de nosso departamento de polícia é manter nossos residentes seguros. A postura desdenhosa em relação a um morador que está claramente em perigo é tudo o que não queremos ver na forma como nossa polícia interage e atende nossos moradores”, completou.

Em entrevista ao Local 10 News, Henry Doce admitiu que a abordagem poderia ser sido feita com mais cuidado. “Eu gostaria de ter visto mais empatia no contato inicial com o que estava acontecendo”, disse.

Ainda assim, Doce reforçou que o policial que abordou a modelo – que não teve a identidade revelada – é um profissional “fenomenal”. “Poderíamos ter nos saído melhor. Acho que é uma oportunidade de aprendizado para entender a dinâmica dessa situação”, concluiu.