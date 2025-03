Prefeito critica acusações e Turquia tem quarta noite de protestos

O prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, detido na última quarta-feira sob acusações de “corrupção” e “terrorismo”, denunciou perante a polícia que elas são “imorais e sem fundamento”, informou a Prefeitura neste sábado (22), quando milhares de pessoas protestaram contra a prisão do prefeito pela quarta noite consecutiva.

“As acusações imorais e sem fundamento feitas contra mim, que vão de informes inventados até o próprio calendário das investigações, foram desenhadas para minar minha reputação e credibilidade”, declarou à polícia, que o interrogou durante cinco horas. Imamoglu prometeu aos investigadores apresentar uma queixa contra os responsáveis por essa ação.

Sua detenção, na madrugada de quarta-feira, motivou manifestações na Turquia, um movimento de protesto que se tornou o mais importante em uma década no país. O Partido Republicano do Povo (CHP, social-democrata), ao qual Imamoglu é afiliado, denunciou uma “tentativa de golpe de Estado”.

A detenção do principal adversário político do presidente Recep Tayyip Erdogan sacudiu os mercados financeiros e derrubou a cotação da moeda local. “Este processo não só prejudicou a reputação internacional da Turquia, mas também abalou a confiança da população na justiça e na economia”, disse o prefeito Imamoglu. “Quem orquestrou este processo deverá em breve prestar contas aos tribunais divinos e terrenos”, acrescentou.

Milhares de pessoas protestaram hoje contra a prisão do prefeito, pela quarta noite consecutiva. Apesar das restrições de acesso, pelo menos mil pessoas se reuniram em torno do tribunal de Caglayan, protegido por um grande contingente policial.

“Assim como as pessoas foram às ruas para apoiar Erdogan durante a tentativa de golpe em 15 de julho de 2016, estamos nas ruas para apoiar Imamoglu”, disse Aykut Cenk, 30. “Não somos inimigos do Estado, mas o que está acontecendo é ilegal”, acrescentou, agitando uma bandeira do país.

“Ditadores são covardes!” e “AKP não nos calará!” foram frases que estamparam algumas faixas no protesto de hoje em Istambul, que parecia maior que o da noite anterior. Paralelamente à manifestação, houve confrontos com a polícia. O líder do CHP afirmou, diante dos manifestantes, que eles eram “mais de meio milhão”.

