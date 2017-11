Prefeito alemão é esfaqueado por acolher refugiados

BERLIM, 28 NOV (ANSA) – O prefeito da pequena cidade alemã de Altena, Andrea Holstein, foi atacado com facadas por um agressor que criticou sua política de acolhimento de imigrantes. O incidente ocorreu na noite de ontem (27), enquanto o prefeito buscava um kebab (prato tradicional do Oriente Médio feito à base de carne). As facadas atingiram o pescoço do prefeito, que foi levado de ambulância a um hospital com ferimentos leves. O agressor, um homem de 56 anos, foi preso pela polícia. “Os órgãos de segurança investigam o caso como um ataque de motivações políticas”, informou o presidente da Renânia do Norte-Vestefália, Armin Laschet, estado onde fica a cidade de Altena, que conta com apenas 18 mil habitantes. Andrea Holstein é do partido governista União Democrata-Cristã (CDU), da chanceler Angela Merkel. Ela condenou o ataque dizendo que está “indignada”. O prefeito já recebeu outras ameaças e intimidações, mas não conhecia o agressor autor do ataque de ontem. “A convivência com os refugiados aqui em Altena não é problemática. São pessoas boas e gentis”, comentou. “Sim, eu temi pela minha vida”, admitiu o prefeito, ressaltando que sobreviveu graças ao ataque graças à ajuda do proprietário do restaurante, Abdullah, que também ficou ferido. Enquanto o prefeito esperava o kebab ficar pronto para levá-lo para casa, o agressor se aproximou e perguntou se Holstein era o prefeito da cidade. Em seguida, criticou a situação política e o acolhimento de refugiados, desferindo um golpe de faca no pescoço de Holstein. “Por sorte, o ataque não funcionou 100%”, ironizou. Esta, porém, não é a primeira vez que a Alemanha vive casos de ataques contra políticos. Em outubro de 2015, a candidata independente Henriette Rekker em Colonia foi apunhalada e ferida por um neonazista que criticava sua postura favorável a refugiados. A Alemanha é um dos países que mais acolheu refugiados e imigrantes nos últimos cinco anos em toda a Europa. (ANSA)