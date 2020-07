Prefeita italiana pede Nobel da Paz a médicos cubanos

MILÃO, 17 JUL (ANSA) – A Prefeitura de Crema, no norte da Itália, declarou apoio à campanha para dar o Nobel da Paz aos médicos cubanos enviados a diversos países do mundo para combater a pandemia do coronavírus Sars-CoV-2.

A cidade foi uma das que receberam equipes da Brigada Henry Reeve no auge da crise sanitária. Ao todo, 37 médicos e 15 enfermeiros cubanos atuaram em um hospital de campanha em Crema durante dois meses, até o fim de maio.

“A convite da Associação Itália-Cuba, nós também apoiaremos a candidatura da brigada ao Nobel da Paz”, disse a prefeita do município, Stefania Bonaldi, do Partido Democrático (PD), de centro-esquerda.

Crema fica na região da Lombardia, líder em número absoluto de casos na Itália, com 95.316, de um total de 243.736 no país, de acordo com o Ministério da Saúde. Uma segunda equipe de operadores sanitários cubanos atuou em Turim, capital do Piemonte, também no norte italiano. (ANSA)

