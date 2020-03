Prefeita de Roma dá bronca em pessoas que passeavam em parque

ROMA, 21 MAR (ANSA) – A prefeita de Roma, Virginia Raggi, deu uma bronca em cidadãos que passeavam em um parque da cidade na tarde da última sexta-feira (20), apesar da decisão do governo italiano de fechar áreas verdes em todo o país.

“Vocês devem ficar em casa. Pessoas das redes, que estão sempre no Twitter, vocês não sabem que não é para sair?”, disse Raggi durante a inspeção em um parque público da capital. O episódio foi filmado e colocado nas redes sociais da prefeita, com os rostos dos cidadãos borrados.

Em outro momento, ela explica a uma mãe com sua filha que só se pode sair de casa para fazer compras. “É para ficar em casa. Não é uma brincadeira”, reforçou Raggi para alguns jovens. A prefeita também firmou um decreto interditando todas as praias de Roma até 3 de abril.

“Ficar em casa é o principal instrumento que temos na luta contra a difusão do coronavírus. Os romanos estão fazendo sua parte”, afirmou a chefe municipal no Facebook. Segundo Raggi, o movimento de carros na cidade caiu 67% em relação a fevereiro, enquanto a queda no número de passageiros no metrô chega a 70%.

“Não é o momento de abaixar a guarda”, completou.

A província de Roma contabiliza 955 dos mais de 41 mil casos do novo coronavírus na Itália, já que o epicentro da disseminação está no norte do país. (ANSA)