Prefeita da Flórida encontra mais de 30 kg de cocaína durante pesca no Atlântico

A prefeita da cidade de Tampa, na Flórida, encontrou 31,7 quilos de cocaína avaliados em 1,1 milhão de dólares (R$ 5,4 milhões) enquanto pescava com sua família no arquipélago de Keys, informou a mídia local nesta quarta-feira (09).

Jane Castor aproveitava um dia de férias na costa de Marathon quando, em 23 de julho, um familiar apontou uma mancha na água do Atlântico.

A princípio, ela acreditou que fossem pequenos peixes agrupados em resíduos no oceano. “Ao chegar mais perto, eu pensei ‘isso é um monte de cocaína'”, contou Castor ao canal de notícias Fox 13.

A prefeita não hesitou. Suas mais de três décadas na polícia de Tampa, uma força que liderou por seis anos, permitiram que reconhecesse com precisão o carregamento de drogas.

Os fardos estavam apertados sob camadas de plástico filme no tamanho de um micro-ondas e foram carregados pela família.

Castor salvou a localização em seu relógio e ligou para o Gabinete do Xerife do condado de Monroe.

A patrulha de fronteira dos Estados Unidos apreendeu a carga encontrada logo em seguida.

O incidente havia sido publicado em 24 de julho na rede social X, antes chamada Twitter, pela autoridade deste órgão, Walter N. Slosar, que atribuiu a descoberta a um “navegador amador”.

Junto com uma mensagem que detalhava a apreensão de 30 quilos de cocaína, avaliados em cerca de US$ 1,1 milhão, Slosar havia postado uma foto com o estoque de 25 tabletes de cocaína, cada um estampado com o desenho de uma borboleta.

