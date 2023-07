Prédio em reforma desaba em cidade no sul da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/07/2023 - 10:01 Compartilhe

MATERA, 31 JUL (ANSA) – Um prédio de dois andares em reforma desabou na cidade de Matera, na região da Basilicata, nesta segunda-feira (31). Até o momento, não há informações sobre feridos ou desaparecidos.

O colapso do edifício localizado na via Beccaria, na região central do município, ocorreu enquanto os trabalhadores estavam em horário de almoço.

O corpo de bombeiros e a polícia foram acionados e estão no local para apurar se havia outras pessoas na estrutura na hora do incidente. No entanto, o gerente da empresa que realiza a reforma confirmou à ANSA que não havia ninguém dentro do prédio.

Próximo do local, outro prédio foi evacuado por precaução e duas unidades de saúde suspenderam suas atividades. Além disso, há suspeitas de que há vazamento de gás na área devido ao cheiro.

(ANSA).

