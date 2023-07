Prédio desaba na Itália e ao menos 3 pessoas são resgatadas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/07/2023 - 10:01 Compartilhe

NÁPOLES, 16 JUL (ANSA) – Um prédio de três andares desabou neste domingo (16) na cidade de Torre del Greco, na província de Nápoles, e pelo menos três pessoas foram retiradas com vida dos escombros até o momento.

Segundo as autoridades, ainda não informações sobre o número exato de moradores que estavam em seus apartamentos na hora do desabamento, o que não permite levantar hipóteses sobre a quantidade de afetados.

Os três primeiros socorridos foram levados ao hospital com traumas em várias partes do corpo. Diversos bombeiros e carabineiros continuam trabalhando no local e temem que haja vítimas.

Duas idosas, que não ficaram feridas, estão bloqueadas em suas casas em uma rua paralela ao edifício por causa da queda dos escombros. As equipes de resgate tentam retirar os entulhos para permitir que elas sejam resgatadas. O prédio está localizado no coração da cidade vesuviana, entre Vico Pizzo e Corso Umberto. O tráfego foi bloqueado no perímetro ao redor da área de colapso.

Uma moradora local disse que o prédio em questão tinha sinais visíveis de problemas de estabilidade na fachada. “Os prédios aqui são muito antigos, mas aquele em particular tinha problemas, sabia-se”, relatou.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que viajou para Pompeia para inaugurar o primeiro trem direto de Roma até ao parque arqueológico, “está acompanhando as operações de resgate das pessoas envolvidas no desabamento em Torre del Greco, falou ao telefone com o comandante dos bombeiros e está se mantendo constantemente atualizada”, informaram fontes do Palazzo Chigi, sede do governo.

Em uma publicação nas redes sociais, Meloni reforçou que acompanha a situação “com apreensão”, agradeceu “aos socorristas que estão ocupados nestas horas no local” e enviou “um pensamento de proximidade às pessoas envolvidas e às suas famílias”. (ANSA).

