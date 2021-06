Prédio desaba e ao menos 12 pessoas ficam feridas em Rio das Pedras (RJ)

Um prédio de quatro andares desabou na madrugada desta quinta-feira (3), em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao menos 12 pessoas ficaram feridas. As informações são do G1.

Segundo a reportagem, moradores começaram a ouvir estalos por volta de 2h e o imóvel ruiu por volta de 3h20. Testemunhas afirmam que há pessoas desaparecidas no local e, até a manhã desta quinta, ainda não havia confirmação de mortes.

Também há relatos de que um outro imóvel, onde funcionaria uma lan house, foi afetado no momento do desabamento, e que o local estaria cheio de jovens. Ainda de acordo com o G1, os Bombeiros investigam se outros imóveis foram afetados.

Após o desabamento do prédio, houve um incêndio nos escombros que precisou ser contido pelos Bombeiros.

Veja também