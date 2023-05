Precursor da IA deixa Google para falar livremente sobre “perigos” da tecnologia

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 02/05/2023 - 10:46 Compartilhe

(Reuters) – O precursor da inteligência artificial Geoffrey Hinton disse que deixou o Google para falar livremente sobre os perigos da tecnologia, depois de perceber que os computadores poderão se tornar mais inteligentes do que as pessoas muito antes do que ele e outros especialistas esperavam.







“Saí para poder falar sobre os perigos da inteligência artificial sem considerar como isso afeta o Google”, escreveu Hinton no Twitter.

Em entrevista ao New York Times, Hinton disse estar preocupado com a capacidade da tecnologia de criar imagens e textos falsos convincentes, criando um mundo onde as pessoas “não serão mais capazes de saber o que é verdade”.

“É difícil ver como você pode impedir que os maus atores a usem para coisas ruins”, disse ele.

A tecnologia pode deslocar rapidamente os trabalhadores e se tornar um perigo maior à medida que aprende novos comportamentos.

“A ideia de que essas coisas poderão realmente ficar mais inteligentes do que as pessoas — algumas pessoas acreditaram nisso”, disse ele ao New York Times. “Mas a maioria das pessoas achou que estava errada. E eu pensei que estava longe. Eu pensei que era de 30 a 50 anos ou até mais longe. Obviamente, não penso mais assim.”

Em seu tuíte, Hinton disse que o Google “agiu com muita responsabilidade”. Ele negou que tenha se demitido para poder criticar seu ex-empregador.

O Google, da Alphabet, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters. O Times citou o cientista-chefe do Google, Jeff Dean, dizendo em um comunicado: “Continuamos comprometidos com uma abordagem responsável da inteligência artificial. Estamos aprendendo continuamente a entender os riscos emergentes enquanto também inovamos com ousadia”.

(Por Jyoti Narayan; reportagem adicional de Chandni Shah)







