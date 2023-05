Preços ficam quase estáveis após alta menor de juros do Banco Central Europeu

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 04/05/2023 - 19:02 Compartilhe

Por Laura Sanicola

(Reuters) – Os preços do petróleo fecharam quase estáveis nesta quinta-feira, depois que o Banco Central Europeu (BCE) decidiu desacelerar o ritmo de alta das taxas de juros, mas os valores acumulam queda de mais de 9% na semana diante de preocupações com a demanda nos principais países consumidores.

O Brent fechou em alta de 0,17 dólar, ou 0,24%, para 72,50 dólares o barril. O petróleo nos EUA (WTI) caiu 0,04 dólar, ou 0,06% a 68,56 dólares.

O WTI no início do pregão desta quinta-feira caiu para a mínima da sessão de 63,64 dólares o barril, o preço mais baixo desde dezembro de 2021.

Os preços do petróleo caíram esta semana após preocupações com a economia dos EUA e sinais de fraco crescimento da manufatura na China, maior importador de petróleo do mundo, caindo ainda mais depois que o Federal Reserve dos EUA elevou as taxas de juros na quarta-feira. Isso limitou as perspectivas de crescimento econômico de curto prazo.

No entanto, o sinal do Fed de que pode interromper novos aumentos das taxas de juros para dar às autoridades tempo para avaliar as consequências das recentes falências de bancos e obter clareza sobre a disputa política sobre o aumento do teto da dívida dos EUA ajudou a apoiar os mercados.

O BCE elevou suas três taxas de juros em 25 pontos-base, a menor alta desde que o banco central começou a aumentá-las no verão passado, e manteve suas opções em aberto sobre movimentos futuros enquanto luta contra a inflação teimosamente alta na zona do euro.

(Reportagem de Laura Sanicola; Reportagem adicional de Rowena Edwards em Londres, Sudarshan Varadhan em Cingapura e Stephanie Kelly em Nova York)

((Tradução Redação Rio de Janeiro)) REUTERS MN AC

