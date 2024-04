Preços em alta recorde do cacau devem ‘destruir’ demanda estável, diz S&P

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/04/2024 - 17:08 Para compartilhar:

Nova York, 1 – Os futuros do cacau em alta recorde podem ter atingido um ponto em que os preços estão tão elevados que podem não sustentar uma demanda estável, disse Sergey Chetvertakov, da S&P Global Commodity Insights. “Com a situação de oferta permanecendo tensa, o mercado se prepara para uma fase de “destruição da demanda” para conter novas escaladas de preços”, afirmou em nota. “A divulgação de dados de moagem em abril deverá ser um indicador crítico da dinâmica do mercado”, acrescentou.

Na última semana, o contrato mais líquido do cacau estabeleceu um novo recorde de US$ 9.843 por tonelada, fazendo com que os futuros de cacau subissem 135% no acumulado do ano.

A alta é baseada nas condições climáticas severas e problemas de doenças que afetam as colheitas na África Ocidental. Fonte: Dow Jones Newswires

