Preços dos produtos avícolas sobem em novembro com menor oferta, diz Cepea

São Paulo, 1 – Os preços dos produtos avícolas subiram na segunda quinzena de novembro, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). O suporte veio da menor oferta de carne de frango no mercado doméstico, decorrente dos feriados de Finados (2) e da Proclamação da República (15), com menor número de dias úteis nas agroindústrias e, por consequência, queda do volume de abates.

Na Grande São Paulo, o frango inteiro congelado é negociado a R$ 7,19 o quilo, em média, na parcial de novembro até quarta-feira (29), 1,2% acima de outubro. “Trata-se, também, da maior média em 10 meses”, disse o Cepea. O frango inteiro resfriado se valorizou 0,7% de outubro para novembro, para R$ 7,17/kg. Na região de Toledo (PR), o frango inteiro congelado registra média de R$ 8,98/kg em novembro, 2% mais que no mês anterior. O produto resfriado subiu 2% no mês, para R$ 9,23/kg.

Ainda conforme o Cepea, no mercado de cortes, no atacado da Grande São Paulo, a maior alta foi da asa, que se valorizou 7,7%, para R$ 12,49/kg, em média, neste mês. Quanto aos resfriados, também no atacado da Grande São Paulo, a maior alta de preço em novembro foi do coração (de 6,6%), negociado, em média, a R$ 25,44/kg em novembro. “Agentes consultados pelo Cepea têm expectativas de que as vendas continuem aquecidas, fundamentados no recebimento do 13º por parte da maior parte da população”, disse o centro de estudos.

Em relação aos insumos, o Cepea informou que os preços do milho e do farelo de soja registraram movimentos distintos de 22 a 29 de novembro. O Indicador Esalq/BM&FBovespa (Campinas – SP) do milho avançou 0,8% no período, a R$ 61,63/saca de 60 kg na quarta-feira. Já para o farelo de soja negociado no mercado de lotes de Campinas, houve queda de 0,8%, com a tonelada do derivado negociada na média de R$ 2.484,16 no dia 29.

