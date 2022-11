Preços dos produtos avícolas estão mais baixos na maioria das praças, diz Cepea

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/11/2022 - 13:07 Compartilhe

São Paulo, 18 – Os preços dos produtos avícolas estão mais baixos neste mês em grande parte das regiões acompanhadas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). O frango inteiro congelado negociado no atacado da Grande São Paulo é vendido a R$ 7,61/kg, em média, recuo de 0,8% ante outubro.

Em Toledo (PR), a queda foi de 1,7%, para R$ 9,23/kg neste mês. “Por outro lado, em Pará de Minas (MG) houve leve incremento de 0,4% na mesma comparação, com o produto congelado negociado, em média, a R$ 7,88/kg”, disse o Cepea em nota.

O produto resfriado é comercializado na região paulista a uma média de R$ 7,58/kg na parcial de novembro, queda de 0,8% frente ao mês anterior. Em Toledo, a baixa é de 1,6%, a R$ 9,40/kg. Em Pará de Minas, houve valorização de 0,2% entre outubro e novembro, para R$ 8,04/kg, em média.

No mercado de cortes, a asa de frango congelada no atacado da Grande São Paulo subiu 7,8%, para R$ 12,04/kg. Para a asa resfriada, a alta no preço foi de 6,5%, a R$ 12,10/kg na parcial deste mês.

Segundo agentes consultados pelo Cepea, mesmo em patamares elevados, a demanda por este corte segue aquecida. “Na contramão, ainda com oferta elevada no mercado interno, os filés congelado e resfriado registraram fortes desvalorizações de outubro para novembro, de 7,6% e de 5,3%, respectivamente, passando para R$ 12,43/kg e R$ 12,84/kg.”

