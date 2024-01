Preços dos ovos devem subir nos EUA com avanço da gripe aviária

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/01/2024 - 9:05 Para compartilhar:

Nova York, 5 – Os preços dos ovos devem subir com relatos de novos casos de gripe aviária nos Estados Unidos, segundo analistas. Nesta semana, a produtora Cal-Maine relatou que um surto da doença atingiu algumas de suas instalações no Estado norte-americano de Kansas, afetando cerca de 1,5 milhão de galinhas, o que representa cerca de 3% do total da granja da empresa.

O surto contínuo da gripe, que levou à morte de cerca de 80 milhões de aves desde que começou em 2022, deve restringir a oferta de galinhas poedeiras nos EUA e impulsionar os preços no atacado, disseram os analistas.

Os preços dos ovos ainda estão mais de 50% abaixo do ano passado, quando a gripe aviária causou uma breve escassez de oferta nos EUA, mas subiram cerca de 12% no último mês, de acordo com o Departamento de Agricultura do país (USDA). Fonte: Dow Jones Newswires.

